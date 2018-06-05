Соавтор проекта моста Метро Георгий Росновский заявил, что сооружение, построенное в 1965 году, может обрушиться.

Об этом сообщает "Громадське Радио".

"Мост должен был простоять 100 лет, если за ним следить. Но этот мост Метро уже через лет 30 начал вызывать большие опасения. Потому что обследование показало, что там много трещин и арматура в плохом состоянии. Почему все это происходит? Во время строительства две полуарки стягивают стяжкой, в которой находятся напрягаемые пучки арматур, так вот эти пучки арматур как следует не изолировали", - сказал проектировщик.

По его мнению, капремонт не поможет, нужна реконструкция.

"Нужно потихоньку разбирать дорогу автодвижения, разбирать кое-какие конструкции, и вместо двух полос делать по три полосы. У меня сделан такой проект. Да, уже лет десять как запретили движение по мосту тяжелого транспорта, но все равно мост под угрозой. У меня есть другие материалы и обследования, где четко написано, что мост Метро может рухнуть в любой момент абсолютно неожиданно", - сказал Росновский.

Росновский утверждает, что если мост начнет рушиться, то рухнет полностью.

"Начнет в одном месте, и, как домино, пойдет по всем пролетам. И еще один показатель: когда испытывали мост Метро, давали колоссальную, максимальную нагрузку, и опускание шарниров было на 3 см, убирали нагрузку, было – ноль. А сейчас шарнир опустился на 23 см и не поднимается", - отметил он.

Мост Метро вместе с Русановским мостом соединяет правобережную часть Киева с Русановкой, Левобережным массивом, Воскресенкой, Лесным массивом, Гидропарком. На правом берегу Днепра мост завершает станция метро "Днепр".

Напомним, что реконструкцию Шулявского моста в Киеве заморозили на неопределенный срок.

Как сообщала "Страна", у Кличко опровергли сообщения об обрушении путепровода на Выдубичах.