В понедельник, 4 июня, первая леди США Мелания Трамп впервые появилась на публике после тогго, как перенесла операцию на почках. Об этом она написала в своем микроблоге в Тwitter.

Фото: twitter.com

"Сегодня президент США и я были удостоены чести воздать должное нашим павшим героям. Спасибо семьям золотых звезд, которые присоединились к нам в праздновании и памяти", - написала первая леди в соцсети.

Как сообщат CNN, супруга президента США приняла участие во встрече с родственниками погибших американских военных. Мероприятие проходило в Восточном зале Белого дома и носило закрытый характер. На прием были приглашены более 40 семей погибших военнослужащих.

Напомним, что первая леди США перенесла операцию на почках 14 мая. Из-за проблем со здоровьем она почти месяц не появлялась на публике.

Ранее "Страна" писала о том, что Мелания Трамп заявила, что чувствует себя хорошо после операции на почках.

Также мы сообщали, что жена Макрона рассказала о жизни Мелании Трамп в Белом доме.