В Сингапуре выпустили памятные монеты в честь встречи лидера Северной Кореи Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа. Об этом сообщается на сайте монетного двора страны.

"Предстоящий исторический саммит оставит важный след в истории Сингапура", - заявили в пресс-службе монетного двора.

Уточняется, что монеты выполнены в трех вариантах: из золота, серебра и никелированного цинка.

Фото: singaporemint.com

При этом на каждой монете изображено рукопожатие, слева - флаг КНДР, справа - США.

Напомним, встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в Сингапуре запланирована на 12 июля.

Ранее "Страна" писала о том, что КНДР потребовала в Сингапуре для Ким Чен Ына авто не хуже, чем у Трампа.

Также мы сообщали, что администрация Трампа ищет безобидный способ оплатить проживание в Сингапуре и перелет Ким Чен Ына.