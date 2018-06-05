В Сингапуре к встрече Трампа и Кем Чен Ына выпустили монеты из золота, серебра и никелированного цинка. Фото
В Сингапуре выпустили памятные монеты в честь встречи лидера Северной Кореи Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа. Об этом сообщается на сайте монетного двора страны.
"Предстоящий исторический саммит оставит важный след в истории Сингапура", - заявили в пресс-службе монетного двора.
Уточняется, что монеты выполнены в трех вариантах: из золота, серебра и никелированного цинка.
Фото: singaporemint.com
При этом на каждой монете изображено рукопожатие, слева - флаг КНДР, справа - США.
Напомним, встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в Сингапуре запланирована на 12 июля.
Ранее "Страна" писала о том, что КНДР потребовала в Сингапуре для Ким Чен Ына авто не хуже, чем у Трампа.
Также мы сообщали, что администрация Трампа ищет безобидный способ оплатить проживание в Сингапуре и перелет Ким Чен Ына.