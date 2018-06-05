Адвокат задержанного главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, подозреваемого в госизмене, не исключает, что его подзащитного обменяют на осужденного в России украинского журналиста Романа Сущенко.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

"Мы не исключаем этого", - сказал адвокат Андрей Доманский.

"Кирилл Вышинский сделал в пятницу соответствующее заявление, он понимает, что является "предметом" для обмена, что это была спецоперация, подготовленная под определенный момент. Мы хорошо это видим. Кирилл и принял решение о выходе из гражданства Украины, исходя из этой позиции", – сказал адвокат.

Также он напомнил, что отметил, что 4 июня в Администрацию президента было отправлено по почте заявление о выходе Вышинского из гражданства Украины.

Напомним, что ранее адвокат осужденного Романа Сущенко Марк Фейгин также заявил, что приговор украинскому журналисту, которому дали за шпионаж 12 лет колонии строгого режима, позволяет его обменять на главу РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

Как сообщала "Страна", Украина готова обменять 23 россиянина на Сенцова, Кольченко и других политзаключенных.