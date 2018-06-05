Голландские активы ПАО "Газпром" арестованы для выплаты НАК "Нафтогаз" 2,6 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража.

Об этом сообщает пресс-служба украинской компании.

"На прошлой неделе НАК "Нафтогаз Украины" подала ходатайство относительно ареста долей ПАО "Газпром" в его голландских дочерних компаниях и задолженности дочерних компаний "Газпрома". Ходатайства были поданы для обеспечения права на получение "Нафтогазом" от российского монополиста 2,6 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража, принятому в феврале 2018 года. Голландский суд удовлетворил эти ходатайства, но шесть из семи дочерних компаний "Газпрома" в Голландии отказались сотрудничать с судебными исполнителями. Однако все это никак не повлияет на арест", - говорится в сообщении.

Также "Нафтогаз" инициировал арест активов в других юрисдикциях, включая доли "Газпрома" в его дочерних компаний Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG.

Ранее "Страна" писала о том, что "Нафтогаз" переслал Газпрому свою позицию по транзиту газа в 2020–2028 годах.

Также мы сообщали, что в Швейцарии начали арест активов "Газпрома" по иску "Нафтогаза".