Во вторник, 5 июня, Верховная Рада продолжит рассматривать законопроект об Антикоррупционном суде во втором чтении, а также еще ряд документов.

Об этом говорится в повестке на сайте парламента.

Депутаты продолжат разбирать поправки к законопроекту № 7440 о Высшем антикоррупционном суде., которых в целом 1927. На прошлой пленарной неделе нардепы рассмотрели 1274 поправок.

Также в повестке дня проект изменений в закон "О публичных закупках", повторное чтение доработанного законопроекта об уголовных проступках и их расследовании, а также проект закона о частной детективной деятельности с предложениями президента.

Депутаты займутся изменениями в Налоговый и Таможенный кодексы о распространении на ООС льгот, установленных на время проведения АТО.

Напомним, что ранее спикер парламента Андрей Парубий анонсировал голосование за законопроект об Антикоррупционном суде во втором чтении в четверг 7 июня.

Ранее "Страна" разбиралась, в каком виде примут закон об Антикоррупционном суде и почему Гройсман вдруг заговорил о своей отставке.