В интервью австрийскому телеканалу ORF Владимир Путин заявил, что Россия не имеет отношения к так называемой "фабрике троллей", а обвинения в адрес бизнесмена Евгения Пригожина, которого связывают с "фабрикой" назвал смешными.

Об этом сообщает сайт Кремля.

На вопрос журналиста о том, что Пригожин, которого США обвиняют в попытках повлиять на выборы с помощью так называемого агентства Internet Research Agency, известного как "фабрика троллей", поддерживает тесные отношения с российским руководством и его называют "поваром Путина", президент России заявил, что нужно отделять деятельность государства и ее граждан.

"Вы действительно думаете, что человек, который занимается ресторанным бизнесом, имея даже какие‑то хакерские возможности, имея какую‑то частную фирму в этой сфере - я даже не знаю, чем он занимается, - с этих позиций может повлиять на выборы в Соединённых Штатах или в какой‑то европейской стране?", - ответил Путин.



Он добавил, что это смешно, что на Западе считают, что ресторатор из России может повлиять на выборы в какой‑то из европейских стран либо в США.

Журналист уточнил, что Пригожин занимается не только ресторанами, у него много фирм, которые заключили договоры с Министерством обороны и получают много госзаказов, но при этом миллионы долларов он тратит на "фабрику троллей" и спросил зачем это нужно ресторатору?

"Спросите у него. Российское государство не имеет к этому никакого отношения", - ответил Путин.

Он привел в качестве аналогии американского инвестора Джорджа Сороса, который, по его словам, вмешивается во все дела во всем мире.

"И мне очень часто наши американские друзья говорят: Америка не имеет к этому отношения как государство... Спросите Госдеп: зачем он это делает? Госдеп вам ответит, что он не имеет к этому никакого отношения, это личное дело господина Сороса. А у нас это личное дело господина Пригожина", - заявил Путин.

Напомним, что ранее демократы из Палаты представителей Конгресса США обнародовали отчет, в котором собрали около 3,5 тыс. рекламных постов политического характера в Facebook. По данным демократов, они распространялись по заказу так называемой "фабрики троллей" российской организации "Агентство интернет-исследований" и могли повлиять на выборы президента в 2016 году.

Как сообщала "Страна", в США обвиняют чертову дюжину россиян и три компании во вмешательстве в выборы с 2014 года.