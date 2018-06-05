Скандально известная писательница Лариса Ницой потребовала от президента Украины Петра Порошенко объявить выговор главе СБУ Василию Грицаку, за то что с ней в ведомстве разговаривали на русском языке. Свои требования она изложила в открытом обращении к президенту, которое она разместила на своей странице в Facebook.

В обращении Ницой высказала крайнее возмущение, что с ней не общались на украинском языке в управлении СБУ, куда ее пригласили, как фигуранта списка 47-ми потенциальных жертв террористов, о котором стало известно после прогремевшей на весь мир инсценировки убийства российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве.

"Открытое обращение к Президенту Украины Петру Порошенко и председателю СБУ Василию Грицаку.

4 июня СБУ вызвало меня на допрос в связи с делом Бабченко и списком 47-ми.

До этого момента я относилась к СБУ, как к дружественной структуре, которая заботится о безопасности страны, а значит и о моей безопасности. Доброжелательно поговорив с сотрудником по телефону, договорились о встрече. Сотрудник СБУ встретил меня на улице и провел в помещение.

Зайдя в здание СБУ, сотрудник неожиданно со своими коллегами перешел на русский язык. Он вызвал другого сотрудника и тот тоже обратился ко мне на русском: "Лариса Никалавна, я проведу вас к следователю".

Для меня это был шок. Я часто получаю письма на русском языке с угрозами мне и моей семье, о том, что "вот придут ихние..." - и тут какие-то незнакомцы, которые должны в стенах такой важной государственной структуры при выполнении государственных обязанностей говорить на государственном языке - вдруг заговорили со мной на русском языке о каком-то "следователе". Это выглядело как захват врагами нашей Службы безопасности. Я так и спросила у них:

- Стоп, ребята, вы почему говорите на русском языке? Вы что, агенты Кремля?

Я обратилась к тому, что должен был вести меня "к следователю".

- Вы что, вражеский агент?

- Нет, - ответил он, - я работаю здесь, в СБУ.



- А почему же тогда вы разговариваете со мной по-русски?

Ответ меня ошеломил.

- Патамушта мне так удобней, - прозвучало от него, как будто со мной говорила ватница из перехода, которая торгует носками.

Масла в огонь подлил первый сотрудник, который еще 5 минут назад разговаривал со мной на украинском: "А што вы так реагируете? У нас полстраны разгаваривает на русском!".

В одно мгновение СБУ превратилось во вражескую структуру. Передо мной стояли два "ватана", которые понятия не имели о Законе о государственной службе. О том, что они его нарушают, потому что обязаны общаться на украинском. Что их на работу брали со справкой о владении украинским языком, а один из них, как оказалось, рускоязычний и украинским не владеет. А тот, что владеет украинским абсолютно поддерживает нарушение закона коллегой и становится на его защиту, нарушая закон сам.

Я стояла и смотрела на этих двух работников "мне так удобна" и "полстраны разгаваривает на русскам" и я не верила сама себе, что я нахожусь в Службе безопасности Украины. Это кто отвечает за мою безопасность? Эти русофилы? Мою безопасность? Мою? Отвечает за безопасность украинцев тот, кто не понимает значения украинского языка в жизни этой страны, не понимает, что язык - это фактор безопасности? За нашу безопасность отвечает "мне так удобней?" Что еще им "удобней"? Нарушать закон? Что еще им удобно? Покрывать преступников? Предавать страну?

Допроса не произошло. Находясь в шоковом состоянии, я крикнула на все СБУ: "Изучите язык - тогда и позовете", и, вытребовав свой паспорт, хлопнув дверью, вылетела на улицу.

Обращаюсь к Петру Порошенко. Мне рассказали, господин Президент, что вы стали патриотом, подписали Указ о 10-летнем развитие речи.

1. В связи с этим, требую объявить выговор председателю СБУ Василию Грицаку за несоответствие занимаемой должности. Как можно доверять человеку безопасность целой страны, если он не может элементарного - навести порядок у себя в стенах здания СБУ, не может обеспечить соблюдение подчиненными закона о государственной службе и обязательное использование ими государственного языка. Набирает на службу людей, которые так же не соответствуют занимаемым должностям. Пусть вы, господин президент, бессильны повлиять на министра внутренних дел, это не ваша квота. Так председатель СБУ - это ваш ставленник.

2. Назначить служебное расследование, каким образом работник, не владеющий государственным языком, попал на государственную службу в такое ​​высокое учреждение. Кто ему дал справку об украинском языке, наказать их, и сколько еще работников СБУ нарушили Закон Украины о государственной службе и в обход этого закона об обязательном владении украинским языком, пророссийски настроенные, получили работу в СБУ.

Лариса Ницой. Детская писательница, из-за бездействия власти вместо того, чтобы писать детские книги, выгребает за властью авгиевы конюшни", - написала Ницой.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что литератор Ницой обиделась на проводников поезда, которые заговорили с ней по-русски.

Также мы разбирались в том, что пишет для детей Лариса Ницой и другие "патриотические" литераторы.