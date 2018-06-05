В США у Facebook и родительской компании Google - Alphabet снова серьезные проблемы. На них подала в суд прокуратура штата Вашингтон, обвинив в нарушении закона о финансировании избирательной кампании. Прокуратура обвиняет интернет-компании в том, что они не предоставили общественности информацию о том, кто являлся покупателем предвыборной рекламы.

Об этом сообщает Reuters.

"Генеральный прокурор штата Боб Фергюсон заявил, что будет добиваться взыскания штрафов с компаний и судебного решения, требующего соблюдения законодательства штата и наказывающее за неразглашение рекламных расходов на выборах с 2013 года", - заявили в пресс-службе прокуратуры.

В Facebook сообщили, что компания надеется на скорейшее разрешение проблемы. Также в компании заявили, что ранее представили необходимые настройки для пользователи, чтобы узнать, кто покупает политические объявления в социальной сети.

Представитель Google пообещали, в свою очередь, создать онлайн-архив рекламных объявлений.

Ранее "Страна" сообщала, как система 6 "лайков" Фейсбука убила популярность украинских политиков.