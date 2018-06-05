Президент России Владимир Путин в интервью австрийскому телеканалу ORF перечислил, что его не устраивает в Украине.

Текст интервью размещен на сайте Кремля.

"Для нас, для России важно, чтобы на территории Украины не появились какие‑либо военные объекты, которые угрожали бы нашей безопасности. Например, новые комплексы противоракетной обороны, которые бы стремились купировать наш ядерный потенциал. Да, для нас это важно, я не скрываю", - сказал президент РФ.

При этом он отметил, что вступление НАТО - это одна из проблем, но не единственная.

"Я уже говорил об ограничениях в сфере использования родных языков для национальных меньшинств. Принятый закон о языке в Украине, который критиковался, в том числе и в Европе, но он действует. И это в значительной степени усложняет ситуацию в Украине", - сказал Путин.

Напомним, что Владимир Путин назвал несерьезной спекуляцией слухи о своем пожизненном президентстве.

Как сообщала "Страна", Украина готова обменять 23 россиянина на Сенцова, Кольченко и других политзаключенных.