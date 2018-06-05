Во время официального визита в Испанию, который продлился со 2 по 4 июня, Петр Порошенко встретился с президентом футбольного клуба "Реал" Мадрид Флорентино Пересом.

Об этом сообщается на официальном сайте президента.

Отмечается, что президент "Реала" отметил высокий организационный уровень, который обеспечила Украина для проведения финальных матчей Лиги Чемпионов (мужского и женского - Прим.Ред.).

Флорентино Перес рассказал о положительной атмосфере Киева, которая способствовало победе клуба.

Порошенко и Перес обсудили взаимодействие между Украиной и Испанией в области спорта.

Президент знаменитого испанского клуба подарил президенту Украины футболку клуба с номером 1 и фамилией Порошенко.

Фото: president.gov.ua

Напомним, что ранее появились фото встречи семьи Порошенко с Королем Испании Филиппом VI и его супругой Летисией.

Как сообщала "Страна", Порошенко в Испании вновь рассказал об "остаточном прощавай" с Россией.