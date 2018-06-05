В Киеве на Оболони, в ночь с 5 на 6 июня, будут промывать водопроводные сети и поэтому водой из кранов нельзя будет пользоваться.

Об этом сообщает пресс-служба "Киевводоканала".

"Профилактическая промывка будет проводиться в ночь с 5 на 6 июня, а именно с 24:00 до 04:00. Предварительно осуществляется чистка и мойка резервуара чистой воды № 2 на насосной водопроводной станции "Минская".

Профилактика проводится ночью, чтобы не создавать неудобства жителям. В течение выполнения работ Киевводоканал не рекомендует пользоваться водой из крана для приготовления пищи и санитарно-гигиенических нужд. После завершения профилактических мероприятий, перед применением воду из крана нужно спустить. Если визуально вода прозрачная и не имеет постороннего запаха, пользоваться ею вполне безопасно.

Обращаем внимание, промывка - это обязательное профилактика, необходимая для того, чтобы вода, в том числе в резервуарах, не застаивалась и не ухудшалась ее качество. Кроме того, во время таких мероприятий трубы очищаются от возможного осадка", - пояснили в "Киевводоканале".

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