В Швейцарии банки заблокировали средства на личных счетах российского олигарха Виктора Вексельберга, который находится в так называемом "кремлевском списке" США.

Об этом пишет DW.

По данным источника в бизнес-группе "Ренова", заблокированными оказались 1 млрд франков на личных счетах бизнесмена в публичных и частных банках Швейцарии.

Вексельберг собирается обратиться в суд. Кроме гражданских исков могут быть поданы уголовные иски в отношении сотрудников, ответственных за блокировку.

Также некоторые швейцарские банки в течение нескольких дней отказывали Вексельбергу в доступе к крупным пакетам акций в промышленных компаниях Швейцарии, в числе которых - Sulzer, OC Oerlikon и Schmolz + Bickenbach.

Пакеты акций были заложены в качестве обеспечения по двум кредитам на сумму свыше миллиарда швейцарских франков, которые российский олигарх получил от ряда западных банков.

Как сообщала "Страна", США заморозили $2 миллиарда на счетах компании олигарха Вексельберга в рамках антироссийских санкций.