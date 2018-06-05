"Президент пропал". Билл Клинтон написал роман - триллер, по которому уже снимают сериал
Экс-президент США Билл Клинтон в соавторстве со знаменитым писателем Джеймсом Паттерсоном выпустил остросюжетный роман "Президент пропал".
Об этом сообщает BBC.
События в книге разворачиваются во времена пребывания Клинтона в Белом доме.
"Я особо не увлекался криминальными и остросюжетными романами до начала 1980-х, а потом совершенно погрузился в них. С тех пор лелеял мечту написать собственную книгу. Я всегда этого хотел", - сказал Клинтон.
По роману "Президент пропал" крупная кабельная сеть Showtime уже начала снимать сериал. Ожидается, что он выйдет в следующем году.
Ранее Билл Клинтон уже выпустил четыре книги.
Напомним, что Хиллари Клинтон готовится выпустить сборник мемуаров под красноречивым названием "Что случилось", в которых она расскажет о деталях выборов президента в США и проанализирует причины своего поражения.
Как сообщала "Страна", ранее американские журналисты назвали 10 самых горячих мест в скандальной книге о Белом Доме Дональда Трампа.