Экс-президент США Билл Клинтон в соавторстве со знаменитым писателем Джеймсом Паттерсоном выпустил остросюжетный роман "Президент пропал".

Об этом сообщает BBC.

События в книге разворачиваются во времена пребывания Клинтона в Белом доме.

"Я особо не увлекался криминальными и остросюжетными романами до начала 1980-х, а потом совершенно погрузился в них. С тех пор лелеял мечту написать собственную книгу. Я всегда этого хотел", - сказал Клинтон.

По роману "Президент пропал" крупная кабельная сеть Showtime уже начала снимать сериал. Ожидается, что он выйдет в следующем году.

Ранее Билл Клинтон уже выпустил четыре книги.

Напомним, что Хиллари Клинтон готовится выпустить сборник мемуаров под красноречивым названием "Что случилось", в которых она расскажет о деталях выборов президента в США и проанализирует причины своего поражения.

Как сообщала "Страна", ранее американские журналисты назвали 10 самых горячих мест в скандальной книге о Белом Доме Дональда Трампа.