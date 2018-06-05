Во вторник, 5 июня, в Делятине Ивано-Франковской области местные жители обещают полностью перекрыть дорогу на Буковель в знак протеста против задержки с ремонтом дороги "Делятин - Яблонев".

Об этом сообщает "Курс".

Жители из сел Заречье, Черный Поток, Белые и Черные Ославы, Баня-Березов, Верхний Березов, Нижний Березов, Стопчатов, Акрешоры, Текуча блокируют трассу Н-09 Львов - Мукачево с 1 июня.

Бокировки проходят в режиме 40х20: на 40 минут протестующие перекрывают движение, затем на 20 минут открывают дорогу. Пропускают автобусы с детьми, беременных, больных, с билетами на поезда и самолеты.

Как рассказал один из инициаторов протеста Роман Масевич, представители блокировщиков ведут переговоры с властями области о начале ремонта дороги "Делятин - Яблонев". Дорога в ужасном состоянии, ее обещали отремонтировать с прошлого года.

Из-за блокирования на трассе образуются пробки длиной до 5 км. Кроме Делятина, дорогу заблокировали также возле села Стопчатов Косовского района. В Службе автомобильных дорог Ивано-Франковской области уверяют, что ремонт дороги "Делятин - Яблонев" запланирован с 20 июня.

Напомним, что на счетах Киевской облгосадминистрации скопилось больше миллиарда гривен на ремонт дорог.

Как сообщала "Страна", Омелян назвал список дорог, которые отремонтируют в первую очередь.