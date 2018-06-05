После того, как в соцсетях опубликовали десятки фото и видео с невиданным количеством бабочек на улицах Киева, энтомолог, профессор, доктор биологических наук Валерий Корнеев объяснил, почему насекомые внезапно заполонили город.

Об этом сообщает "Громадське радио".

Он уточнил, что киевляне могли видеть десятки тысяч бабочек, которые называются сонцевик черно-рыжий (Nymphalis xanthomelas).

Гусеница сонцевика обитает на лиственных деревьях, преимущественно на ивах и тополях. Прошлый год был для этого вида особенно благоприятен.

"Весна в этом году была моментальной, поэтому и бабочки, доживших до весны, отложили яйца практически одновременно, в первый же благоприятный день. Следовательно, все гусеницы (а их было еще больше, чем в прошлом году), быстро развились за май и стали куколками тоже почти одновременно. Куколка развивалась чуть больше недели, пока внутри нее сформировались крылья и ножки, и как только ночью прошел хороший дождь, все куколки лопнули, и утром дружно вышли имаго, то есть, взрослые бабочки", - пояснил Корнеев.

Он добавил, что в Европе и Центральной Азии бабочек становится все меньше из-за влияния человека, но сонцевик черно-рыжий стойкий, легко мигрирует и везде находит пищу. Но если бабочек будет очень много, их может поразить эпизоотия (распространение инфекционной болезни), и тогда их снова станет очень мало.

Фото: facebook.com

Напомним, что в понедельник, 4 июня, улицы Киева заполонили бабочки.

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