Вечером 4 июня, как и прогнозировали синоптики,на Закарпатье обрушился ливень с грозой.

Об этом сообщает Мukachevo.net.

В Свалявском районе области сильный дождь прошел около 19:00. Он сопровождался градом.

Видео из села Рудничная Гута обнародовали журналисты.

Синоптики предупреждают, что подобная погода возможно в области всю неделю: жару сменят ливни.

Напомним, что 5 июня по всей территории страны обещают дожди с грозами. Днем от +23 до +29 в зависимости от региона.

Ранее "Страна публиковала прогноз погоды на неделю в Киеве с 4 по 11 июня. Во вторник, 5 июня, в столице возможна гроза. В среду-четверг температура понизится до +18...+23 днем.