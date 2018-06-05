В центре Киева мужчина прыгнул с моста и попал под машину
Вечером 4 июня с моста на Парковой дороге в Киеве спрыгнул мужчина.
Об этом сообщает "Информатор".
Происшествие случилось примерно в 21:50. Пострадавший спрыгнул с путепровода над Парковой аллеей, который ведет к вертолетной площадке, и упал прямо перед проезжающим Volkswagen Caddy. Водитель не успел затормозить.
Погибшему на вид около 35 лет.
На мосту обнаружили рюкзак погибшего с документами. Вход на путепровод закрыт, полиция выясняет, как он попал на мост, как и причины происшествия.
Фото: kiev.informator.ua
Напомним, что 4 июня в Киеве с Южного моста прыгнул мужчина на спор со знакомыми и погиб, разбившись о дно Днепра.
Как сообщала "Страна", в Одессе девушка-подросток прыгнула с Тещиного моста и погибла.
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