Вечером 4 июня с моста на Парковой дороге в Киеве спрыгнул мужчина.

Об этом сообщает "Информатор".

Происшествие случилось примерно в 21:50. Пострадавший спрыгнул с путепровода над Парковой аллеей, который ведет к вертолетной площадке, и упал прямо перед проезжающим Volkswagen Caddy. Водитель не успел затормозить.

Погибшему на вид около 35 лет.

На мосту обнаружили рюкзак погибшего с документами. Вход на путепровод закрыт, полиция выясняет, как он попал на мост, как и причины происшествия.

Фото: kiev.informator.ua

Напомним, что 4 июня в Киеве с Южного моста прыгнул мужчина на спор со знакомыми и погиб, разбившись о дно Днепра.

Как сообщала "Страна", в Одессе девушка-подросток прыгнула с Тещиного моста и погибла.