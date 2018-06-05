Количество погибших в результате извержения вулкана Фуэго в Гватемале увеличилось до 62 человек.

Об этом сообщает AFP.

При этом только 13 погибших опознаны. Ранее сообщалось, что после извержения погибли 25 человек.

Вулкан Фуэго находится в нескольких десятках километров от столицы Гватемалы. В стране объявили режим стихийного бедствия в департаментах Чимальтенанго, Сакатепекесе и Эскуинтле.

В Гватемале объявлен трехдневный траур в связи с гибелью людей.

Напомним, что лава и грязь обрушились на населенный пункт Сан-Мигель-Лос-Лотес в Эскуинтле, откуда были эвакуированы  около трех тысяч человек. По оценкам специалистов из Национального института вулканологии, сейсмологии и метеорологии, вулкан выбрасывает пепел на высоту до 10 км над уровнем моря.

Как сообщала "Страна", ранее на Гавайях лава извергающегося вулкана обрызгала стоящего на балконе мужчину, он получил серьезный ожог ноги. 

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