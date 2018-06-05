Синоптики обещают грозы по всей Украине
Во вторник, 5 июня, синоптики обещают грозовые дожди во всех регионах. Днем от +23 до +29.
Об этом сообщает прогноз Укргидрометцентра.
На западе днем +24…+27. Дождь с грозой.
На севере днем +23…+27. Осадки.
В центре днем воздух прогреется до +25…+28. Гроза.
На востоке днем +25…+29. Дождь.
На юге днем +24…+28. Дождь с грозой.
В Киеве 5 июня дневная температура составит +25…+27. Возможен дождь с грозой.
Фото: meteo.gov.ua
Ранее "Страна" публиковала прогноз погоды на неделю в Киеве с 4 по 11 июня.
Как сообщала "Страна", климатологи назвали самый теплый и самый холодный дни календарной зимы в Киеве.
Подписывайся на Страну в Twitter. Узнавай первым самые важные и интересные новости!