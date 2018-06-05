На презентации в понедельник, 4 июня в калифорнийском Сан-Хосе, где проходит конференция WWDC 2018, компания Apple представила новую версию своей мобильной операционной системы - "iOS 12" и анонсировала watchOS 5 для "умных часов" Apple Watch.

В Apple Watch появится функция рации с короткими аудиосообщениями, а друзья-владельцы часов смогут устраивать соревнования, выполняя фитнес-задания и получая награды.

Чтобы спросить что-то у голосовой помощницы Siri, теперь достаточно будет поднять руку с "умными часами".

"Страна" вела онлайн-репортаж о презентации новинок "яблочных" операционных систем.

Как сообщала "Страна", в Украине заработал платежный сервис Apple Pay. Уже известно, как подключиться.

Напомним, что Apple будет помогать пользователям бороться с зависимостью от гаджетов.