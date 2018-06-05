В ночь на понедельник, 4 июня в Харькове, брата фигурантки трагического ДТП Елены Зайцевой, остановили за вождение в пьяном виде. От любых тестов он отказался.

Об этом сообщает "Киев оперативный".

Авто, за рулем которого находился Василий Зайцев, остановили сотрудники патрульной полиции.

"Также имел все признаки опьянения, но от любых тестов отказался", - говорится в сообщении.

18 октября 2017 года в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение "Лексуса" под управлением 20-летней Елены Зайцевой, который двигался на красный свет светофора, и автомобиля "Фольксваген Таурег", за рулем которого был 49-летний Геннадий Дронов. После столкновения "Лексус" вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов.

На месте погибли пять человек, еще один человек скончался от травм в больнице. Суд взял под стражу Дронова и Зайцеву на время проведения расследования по делу.

По факту ДТП было начато уголовное производство по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, в результате которого погибли несколько человек) УК Украины. Максимальная санкция статьи предусматривает 10 лет лишения свободы.

30 мая Киевский райсуд Харькова продлил на 2 месяца содержание под стражей Елены Зайцевой и Геннадия Дронова.

Как сообщала "Страна", в суде Харькова выяснили на какой свет выехали на перекресток подозреваемые в кровавом ДТП.

Обоим фигурантам предложили установить скорость движения их автомобилей экспериментальным путем, однако они отказались.

Отметим, что повторная экспертиза не нашла опиатов у Зайцевой, обвиняемой в кровавом ДТП на улицах Харькова.