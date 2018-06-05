Последняя украинская теннисистка покинула корты Ролана Гарроса из-за травмы
В Париже завершился матч 1/8 финала "Ролан-Гарроса" (Открытого чемпионата Франции по теннису). Испанка Гарбинье Мугуруса играла против украинки Леси Цуренко и победила в матче, выиграв лишь два гейма.
Об этом сообщает пресс-служба соревнований.
Матч был прерван из-за травмы украинской теннисистки. Игра продлилась всего 20 минут.
При счете 0:2 в первом сете украинка отказалась от продолжения поединка. Какую именно травму получила Цуренко - не сообщается.
Таким образом, из борьбы на кортах "Ролан Гарроса" выбыла последняя представительница Украины.
Как сообщала "Страна", Серена Уильямс снялась с "Ролан Гаррос" прямо перед матчем с Шараповой. Россиянка автоматически вышла в четвертьфинал.
Отметим, что Свитолина вышла в полуфинал теннисного турнира WTA.