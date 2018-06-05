В государственном бюджете Украины нет 1,361 миллиарда гривен для возобновление строительства корабля типа корвет серии "Владимир Великий". Соответствующие средства были заявлены в 2017 году.

Об этом заявил командующий Военно-морскими силами ВСУ вице-адмирал Игорь Воронченко на общем собрании Ассоциации судостроителей "Укрсудпром" в конце мая в Николаеве, передает "Украинский милитарный портал".

"Констатирую факт: вроде бы мужи государственные подписывают постановление, но средства считают после того, как подписали. Проходит письмо буквально 2 недели назад, что нет в государстве средств соответствующих", - сказал Воронченко.

Он добавил, что по этому поводу обратился к нардепам, к президенту, и сейчас рассматривается вопрос, чтобы "во втором полугодии этого года средства были найдены".

Воронченко также напомнил, что программа "корвет" привлекает около 200 предприятий, на которых работает ориентировочно 9000 человек.

Как сообщалось, согласно постановлению правительства "О внесении изменений в Государственную целевую оборонную программу строительства кораблей класса "корвет" по проекту 58250" № 879 от 22 ноября с 2017 года планировалось возобновить финансирование строительства корабля класса "корвет" проекта 58250.

Согласно этой программе первый корабль должен быть передан Военно-морским силам Украины уже в 2022 году.

Корвет проекта 58250 – перспективный многоцелевой боевой корабль, разработанный николаевским государственным предприятием "Опытно-проектный центр кораблестроения" для нужд Военно-морских сил Украины. Разработка проекта была завершена в 2008 году, а строительство первого корабля началось в мае 2011 года, спуск на воду изначально планировался в 2012 году.

Всего было запланировано построить до 2026 года 10-12 кораблей проекта 58250, в том числе 4 должны были войти в состав украинского флота до 2021 года. Впоследствии серию уменьшили до 4-х единиц.

С тех пор сроки завершения строительства неоднократно переносились, в 2017 озвучили намерение сдать первый корабль в 2022 году.

Видео: youtube.com/ІншеТВ

Как сообщала "Страна", в Турции собрались построить свой первый авианесущий крейсер.

Турецкая программа MILGEM началась еще в 1996 году, но из-за недостатка финансирования заключение контракта на создание проекта первого корабля длительное время откладывалось.

Ранее ожидалось, что Украина отремонтирует и обновит свой флот на деньги США.