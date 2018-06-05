Коллектив авторов в составе пышной американской фотомодели Ким Кардашьян, таинственного создателя биткоина Сатоши Накамото и Томаса Плюскаля, пришел к выводу, что электронную коммерцию можно сделать кэшируемой, семантической и клиент-серверной, но в то же время точно такие же результаты справедливы и... для вакуумных трубок.

Исследование опубликовано в рецензируемом издании Drug Designing & Intellectual Properties International Journal.

Внимание к новой работе под названием "Wanion: Refinement of Rpcs" привлек блог Retraction Watch, отслеживающий сведения об отозванных научных публикациях и часто освещающий те или иные обстоятельства, из-за которых авторы вынуждены отзывать свои работы.

В случае исследования группы Кардашьян, Накамото и Плюскаля Retraction Watch опубликовал небольшое интервью с последним автором, в котором он осветил некоторые подробности работы.

Плюскаль, сотрудник Института биомедицинский исследований имени Уайтхэда, рассказал, что давно считает, что научные таланты Ким Кардашьян заслуживают всеобщего признания, а сотрудничество с ней оказалось крайне плодотворным.

Ученый также отметил, что лично с Кардашьян ему не удалось встретиться в силу ее постоянной занятости, однако она поддерживала общение с соавтором посредством постов в своем Instagram.

В интервью Плюскаль не раскрыл загадку необычного названия статьи (Wanion - это архаичная форма, обозначающая "чуму" или "месть"), и посоветовал читателям повнимательнее ознакомиться с текстом работы. Он также отметил, что статья написана при помощи программы SCIgen, которая генерирует бессмысленные, но грамматически верные тексты для публикаций в сфере информационных технологий, чем экономит кучу времени, которое обычно уходит на подготовку текстов.

По словам Плюскаля, подобную работу было очень сложно опубликовать (она не проходила рецензирование), но затем он наткнулся на издание Drug Designing & Intellectual Properties International Journal, рецензенты которого приняли статью за четыре дня и не потребовали ни одной правки оригинального текста. Плюскаль "рекомендует DDIPIJ всем своим коллегам, особенно тем, кто тоже использует SCIgen".

Появление знаменитостей из области культуры в составе авторов научной публикации - не такая уж и редкость. Так, гитарист группы Queen Брайан Мэй - астрофизик со степенью доктора наук, опубликовавший как минимум две статьи в рецензируемых журналах.

А если вы смотрели сериал "Теория большого взрыва", то наверняка помните доктора Эми Фару Фаулер - нейробиолога и спутницу доктора Шелдона Купера. Маим Бялик, которая исполняет роль Эми, на самом деле тоже нейробиолог, и тоже со степенью.

Несмотря на эти прецеденты, неизвестно, знает ли Ким Кардашьян о собственной публикации. Если нет, это может грозить Томасу Плюскалю юридическими проблемами: для публикации, как правило, ученые подписывают соглашение об авторских правах. Хотя вполне возможно, что в вопросе авторских прав DDIPIJ действует по упрощенной схеме, - можно предположить, что так же, как в случае с рецензированием.

Российские ученые тоже не пренебрегают возможностями программы SCIgen: в 2008 году биолог Михаил Гельфанд и несколько его коллег из газеты научного сообщества "Троицкий вариант" опубликовали в "Журнале научных публикаций аспирантов и докторантов" статью "Корчеватель: Алгоритм типичной унификации точек доступа и избыточности" - перевод на русский одной из статей, сгенерированных SCIgen. Тогда дело кончилось исключением журнала из списка ВАК.

фото: nplus1.ru

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