Президент России Владимир Путин считает идею пожизненного президентства - несерьезной спекуляцией.

Об этом он сказал в интервью австрийскому телеканалу ORF, отвечая на вопрос о пожизненном президентстве.

Ведущий Армин Вольф заявил, что "люди спекулируют о некоем референдуме, который будет проведен, для того чтобы Вас, как Си Цзиньпина в Китае, сделать пожизненным президентом".

Он спросил Путина, возможно ли такое в России.

"Я не комментирую спекуляции. Думаю, что это было бы несерьезно с уровня Президента Российской Федерации", - ответил Путин.

Как сообщала "Страна", самым влиятельным человеком в мире Forbes назвал коммуниста.

В 2018 году ​на сессии Всекитайского собрания народных представителей были приняты изменения в конституции Китая, который позволяют лидеру страны находиться у власти неограниченное число сроков.

Отметим, что Путин подписал закон о контрсанкциях против США и их союзников.