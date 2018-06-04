В российском Ростове-на-Дону более 300 местных казаков готовятся оказывать полиции помощь в охране общественного порядка в период проведения в России Чемпионата мира по футболу.

Как сообщает "Настоящее время", казаки обещают патрулировать улицы без нагаек и не бить болельщиков.

Максимум – делать замечания тем, кто нарушает порядок. В то же время, они будут обращать внимание на целующихся представителей ЛГБТ. Отмечается, что казачьи дружинники будут работать в левобережной зоне Ростова-на-Дону, около стадиона "Ростов-Арена", возле аэропорта, в фан-зоне на Театральной площади, а также на центральных улицах. По словам представителей казачества, они будут всячески оказывать содействие полиции и действовать только в рамках закона.

Оценить работу казаков смогут болельщики из Бразилии, Уругвая, Кореи, Мексики, Исландии и Саудовской Аравии: именно эти команды в июне будут играть матчи в Ростове.

Многие высказывали опасения, что казаки могут из-за разницы в ценностях преследовать оказавшихся в России ЛГБТ-болельщиков. Но сами донские казаки обещают, что будут максимально терпимы и к представителям ЛГБТ-сообщества и к многочисленным туристам.

"Если два мужчины будут целоваться на Чемпионате мира, мы подскажем полиции обратить на них внимание, а дальше это уже дело полиции, – говорит Олег Баранников, начальник управления по организации и координации деятельности казачьих дружин. – Для нас ценности – это вера православная и семья прежде всего. Слишком много казакам пришлось пережить для того, чтобы вот именно этой ценностью разбрасываться каким-то образом".

Как сообщала "Страна", испанские журналисты оценили шансы всех команд и назвали фаворитов ЧМ-2018 в России.

Ранее было опубликовано официальное видео футбольного ЧМ 2018 в России по мотивам Фаберже.