Полузащитник "Шахтера" и бразильской сборной Фред - успешно прошел медицинское обследование на базе английского "Манчестер Юнайтед" в Каррингтоне.

Об этом сообщил журналист из Манчестера Крейг Норвуд.

В ближайшие 24 часа футболист подпишет контракт, после чего о трансфере будет объявлено официально.

Бразилец будет первым новичком МЮ этим летом. Вслед за ним клуб Жозе Моуринью, как ожидается, подпишет защитника "Порту" Диогу Далота.

Фото: twitter.com/CraigNorwood

Как сообщала "Страна", Манчестер Юнайтед согласился заплатить Шахтеру 50 миллионов евро за Фреда. Эту же сумму называет и газета Daily Mail, но к ней еще полагаются бонусы.

Ранее главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека подтвердил трансфер Майкона и выкуп Кайоде.