В Instagram сообщили об основных принципах новой сортировки фотографий пользователей
Разработчики социальной сети рассказали, как работают алгоритмы. Это позволит пользователям понять, как действует принцип машинного обучения микроблога, пишет Код Дурова.
Два года назад в Instagram вышло обновление. Тогда, как рассказали разработчики, пользователи не замечали 50% публикаций друзей и 70% остальных постов. Однако 90% всех юзеров остались недовольны апдейтом, в котором речь шла в первую очередь о принципе сортировки постов и его изменении. Хотя сейчас 800 миллионов этих недовольных каждый день тратят в приложении меньше времени, чтобы просмотреть фото друзей.
Сам же Instagram работает по принципу машинного обучения. То есть он запоминает, что смотрел пользователь и предлагает ему похожий новый материал. Даже если два человека подпишутся на одни и те же страницы, то им будет предлагаться разный материал. Всё дело во взаимодействии с контентом.
То, что видит пользователь в своей ленте, может зависеть от нескольких факторов. Instagram сначала изучает, что человек видел раньше и выдаёт похожий контент. Также очень важна новизна постов, то есть только самые свежие фото и видео предлагаются к просмотрам.
Если же пользователь с кем-то общается чаще, то и его посты будут показываться чаще. Также приоритетными считаются посты, на которые ставят лайки и рассматривают чаще всего.
Как сообщала Страна, ранее в Instagram появилась функция "игнорировать пользователя".
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