Разработчики социальной сети рассказали, как работают алгоритмы. Это позволит пользователям понять, как действует принцип машинного обучения микроблога, пишет Код Дурова.

Два года назад в Instagram вышло обновление. Тогда, как рассказали разработчики, пользователи не замечали 50% публикаций друзей и 70% остальных постов. Однако 90% всех юзеров остались недовольны апдейтом, в котором речь шла в первую очередь о принципе сортировки постов и его изменении. Хотя сейчас 800 миллионов этих недовольных каждый день тратят в приложении меньше времени, чтобы просмотреть фото друзей.

Сам же Instagram работает по принципу машинного обучения. То есть он запоминает, что смотрел пользователь и предлагает ему похожий новый материал. Даже если два человека подпишутся на одни и те же страницы, то им будет предлагаться разный материал. Всё дело во взаимодействии с контентом.

То, что видит пользователь в своей ленте, может зависеть от нескольких факторов. Instagram сначала изучает, что человек видел раньше и выдаёт похожий контент. Также очень важна новизна постов, то есть только самые свежие фото и видео предлагаются к просмотрам.

Если же пользователь с кем-то общается чаще, то и его посты будут показываться чаще. Также приоритетными считаются посты, на которые ставят лайки и рассматривают чаще всего.

Как сообщала Страна, ранее в Instagram появилась функция "игнорировать пользователя".

Мы писали, что в Instagram теперь можно совершать совместные звонки с видео.

Ранее в Instagram появились анимированные стикеры.