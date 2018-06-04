В Никополе Днепропетровской области кот укусил спасателя, который пытался снять его с дерева. Мужчина попал в больницу, так как животное сумело прокусить его рабочую перчатку.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

"Прибыв по указанному адресу, специалисты Службы спасения "101" с помощью автолестницы поднялись на дерево и сняли кота. Однако во время проведения спасательных работ кот смог насквозь прокусить специальную краги (рабочую перчатку спасателя) и ранил ему руку", - говорится в сообщении.

Спасателю пришлось обратиться за помощью в медицинское учреждение. Сейчас он находится на стационарном лечении, "ведь слюна животного опасна и вероятность инфицирования столбняком или бешенством".

В апреле в Ровенской области спасатели спустили с дерева мужчину, который пытался снять с этого же дерева кота.

Фото: dp.dsns.gov.ua

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