В районе Донецкой фильтровальной станции сейчас идет мощный бой. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий в Twitter, передает УНН.

"На данный момент в районе Донецкой фильтровальной станции идет мощный бой, судя по взрывам, есть попадание в помещение", - говорится в сообщении.

Персонал станции скрывается в бомбоубежище.

Фото: twitter.com/mtot_gov_ua

Как сообщала "Страна", в последний раз до этого Донецкая фильтровальная станция остановила работу из-за обстрелов 18 мая.

Ранее в миссии ОБСЕ объяснили, почему ушли с Донецкой фильтровальной станции: "Пуля пролетела в метре от наблюдателей"

Мы писали, что в мае персонал Донецкой фильтровальной станции не мог покинуть водокачку из-за обстрелов.