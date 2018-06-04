В районе Донецкой фильтровальной станции идет сильный бой
В районе Донецкой фильтровальной станции сейчас идет мощный бой. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий в Twitter, передает УНН.
"На данный момент в районе Донецкой фильтровальной станции идет мощный бой, судя по взрывам, есть попадание в помещение", - говорится в сообщении.
Персонал станции скрывается в бомбоубежище.
Фото: twitter.com/mtot_gov_ua
Как сообщала "Страна", в последний раз до этого Донецкая фильтровальная станция остановила работу из-за обстрелов 18 мая.
Ранее в миссии ОБСЕ объяснили, почему ушли с Донецкой фильтровальной станции: "Пуля пролетела в метре от наблюдателей"
Мы писали, что в мае персонал Донецкой фильтровальной станции не мог покинуть водокачку из-за обстрелов.
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