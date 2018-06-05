Чтобы сбежать из кипящей кастрюли, обычный рак откусил собственную клешню, и ушел от смерти. Побег произошел из ресторана в Китае и запись в социальной сети Weibo мгновенного собрала несколько миллионов просмотров, а ее репост в Facebook набрал почти миллион за короткий срок.

В 10-секундном ролике видно, что левая клешня рака уже находится в кастрюле с кипящей водой. Он немедленно отрезает ее правой, и клешня падает в суп.

Опубликовавший видео в китайской социальной сети Weibo пользователь Jiuke позже заявил, что взял себе отчаянного рака в качестве домашнего питомца.

Неясно, намеренно ли рак так поступил или случайно; возможно, клешня мешала ему, так как уже была обездвижена.

Пользователи Weibo в комментариях поддержали смелого рака, призывая "отпустить его" и "не есть его, ведь он так отчаянно пытается выжить", пишет издание Taiwan News.

Пользователь Juike им ответил: "Я оставлю ему жизнь, я уже взял его домой, он будет жить в аквариуме".

Тем, кто беспокоится о том, как рак будет жить с одной клешней, не стоит волноваться: за несколько циклов смены панциря клешня отрастает снова. У взрослых особей это занимает три-четыре года.

Видео: facebook.com/KATOTAKA2.0

Как сообщала "Страна", в США открылся ресторан, где блюда готовят роботы. В меню салаты из овощей, фруктов, зелени, злаков, сыра, орехов, куриного мяса или рыбы. Есть варианты блюд для вегетарианцев, веганов, а также салаты без глютена.

Отметим, что в столовой Верховной Рады взлетели цены.