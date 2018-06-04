Испанские журналисты назвали сборную Бразилию главным фаворитом российского чемпионата мира по футболу 2018 - с вероятностью победы 17,9%.

Шансы национальных сборных оценивало издание El Pais, используя свою аналитическую разработку.

Вторая в очереди на победу до старта чемпионата - действующий обладатель трофея сборная Германии - 15,6%, за ней - Испания, у которой вероятность победы лишь немногим ниже - 15,3%.

Отмечается, что сборная России, несмотря на статус хозяйки турнира, получила вероятность того, что пройдёт в финал турнира 3%, а шансы на ее победу составили менее 1%.

По версии журналистов, наиболее слабой командой чемпионата мира 2018 может быть сборная Саудовской Аравии, чья вероятность выхода даже в полуфинал ЧМ-2018 составляет меньше 1%.

Как сообщала "Страна", Криштиану Роналду нанял личную охрану на ЧМ-2018. Один из них уже охранял португальскую звезду во время киевского финала Лиги чемпионов-2017/18.

Отметим официальное видео футбольного ЧМ 2018 в России по мотивам Фаберже.