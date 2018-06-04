В понедельник, 4 июня, улицы Киева заполонили бабочки. Речь идет о бабочках крапивницах или по-другому сонцевика рыже-черного.

На феномен обратила внимание и синоптик Наталья Диденко.

"Бабочек сегодня в Киеве так много, что наконец понятно - пришло лето.

Я прочитала, что они живут примерно 3-4 недели и бабочкам для жизни нужна температура воздуха не ниже +12 градусов. А по прогнозу, вскоре, в ночь на 7 июня температура воздуха упадет, до + 7... + 12 градусов! Может, бабочки поэтому так сегодня спешат налетаться?" - написала она.

Пользователи, подозревая кратковременность жизни бабочек, выкладывают в соцсетях их фото.

Фото: facebook.com

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