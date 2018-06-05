В понедельник, 4 июня, в Киеве, после ДТП со сбитым мальчиком, на митинг под Кабмин вышли велосипедисты. Они требовали справедливого расследования произошедшего на Позняках.

Об этом сообщает Информатор.

Велосипедисты сообщили, что собрались для борьбы за свои права. Выйти на митинг их заставил несчастный случай.

31 мая в Киеве на проспекте Петра Григоренко Volkswagen Passat сбил ребенка на пешеходном переходе. По словам очевидцев, автомобиль двигался в кортеже сопровождения. Мальчик с велосипедом переходил дорогу на пешеходном переходе, когда его на высокой скорости сбил Volkswagen.

Перед зданием Кабинета министров собрались несколько десятков велосипедистов, а также велоактивисты и свидетели ДТП.

12-летнего ребенка госпитализировали с переломами ключицы, ноги и травмой головы. Велосипед лежал на расстоянии 45-60 метров от места столкновения.

Велосипедисты требуют объективного расследования этого инцидента и боятся, что дело "замнут». Участники акции уверены, что на месте сбитого ребенка может быть каждый. По словам организатора акции Сергея Харчука, у велосообщества есть несколько требований к Кабмину и Верховной Раде.

"МВД – это подразделение Кабмина, которое должно следить за соблюдением ПДД и скоростного ограничения – 50 километров в час. Верховную Раду мы призываем как можно быстрее принять закон о неотвратимости наказания на основании фото- и видеофиксации. Также мы обращаемся к КГГА, чтобы все наземные переходы в городе были оборудованы достаточным освещением", - говорит Сергей Харчук.

Также велоактивист прокомментировал аварию на проспекте Петра Григоренко.

"В Администрации Президента заявили, что кортеж принадлежит не главе государства. Но, по словам свидетелей, это был именно президентский. Мы хотим узнать, чей это кортеж и кто по закону имеет на него право. Если же он все-таки принадлежит главе страны и в ДТП есть вина водителя, мы требуем открытого и прозрачного следствия", - отметил организатор акции.

Также Сергей Харчук рассказал, что на данный момент сбитый мальчик находится в тяжелом состоянии и проходит лечение в Охматдете. Ссылаясь на слова свидетелей, которые общались с медиками, у ребенка черепно-мозговая травма и другие телесные повреждения. Также сегодня родителям пострадавшего мальчика позвонили из Дарницкого управления полиции и сообщили, что начали следствие.

Фото: kiev.informator.ua

Видео: youtube.com/informator.ua

Как сообщала "Страна", в полиции заявили, что это их машина сбила ребенка на переходе в Киеве.