Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир выразил сожаление в связи с обвинительным приговором гражданину Украины Роману Сущенко, осужденному в России за шпионаж. Дезир призвал российскую власть освободить его.

Об этом в понедельник, 4 июня сообщила пресс-служба ОБСЕ.

Российских властей призвали освободить его.

"Журналистика не является преступлением, и представители средств массовой информации должны выполнять свою работу в безопасных условиях, не опасаясь преследования, нападений или тюремного заключения. Надеюсь, что решение о признании Сущенко виновным будет отменено в результате апелляции, и я повторяю свой призыв к российским властям освободить журналиста из тюрьмы.", - приводятся в сообщении слова Дезира.

Мосгорсуд в понедельник приговорил к 12 годам колонии строгого режима гражданина Украины Романа Сущенко, признав его виновным в шпионаже в России.

Как заявили ранее в Центре общественных связей ФСБ, Сущенко, якобы, является кадровым сотрудником управления разведки Минобороны Украины. Российские спецслужбы заявили, что он был задержан при проведении шпионской акции.

По данным ФСБ, Сущенко целенаправленно собирал составляющие государственную тайну сведения о деятельности Вооруженных сил России и Росгвардии.

Свою вину Роман Сущенко не признал.

Как сообщала "Страна", Украина готова обменять 23 россиянина на Сенцова, Кольченко и других политзаключенных. Первый вице-спикер также призвала депутатов апеллировать ко всем международным структурам с двумя требованиями.

Отметим, что осужденный за шпионаж журналист Сущенко собирается обжаловать приговор российского суда.