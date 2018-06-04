Певец Валерий Леонтьев не смог выступить в концертном зале Тулы 4 июня - шоу отменили. 69-летнему артисту срочно вызвали "скорую помощь". Появились сообщения о том, что Леонтьев находится без сознания и его собираются госпитализировать и отправить в Москву.

Как сообщил Super представитель певца, причиной отмены концерта стали проблемы со здоровьем у исполнителя.

"Поднялось давление и отменили концерт. Скорая приезжала, но не более того. Валера уехал на своей машине. Он только отработал тур по Дальнему Востоку" - сообщила пресс-секретарь Леонтьева.

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