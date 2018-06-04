Погода в Украине во вторник, 5 июня, будет довольно дождливой. Практически по всей территории страны пройдут первые летние грозы.

Как пишет синоптик Наталья Диденко, дождей должно хватить всем - Украину будет пересекать холодный воздушный фронт.

"А если холодный фронт приходит на разогретую территорию, где ожидается до +25...+30 градусов, то контраст прохладного воздуха за фронтом и жаркого перед фронтом даст хорошие температурные колебания и, соответственно, – дожди, даже ливни, грозы, и при грозах отдельные шквалы," - объясняет специалист.

Что касается температуры воздуха, то она сохранится достаточно высокой в пределах +23...+29 по всей территории Украины.

"В Киеве завтра атмосферный фронт обусловит периодические кратковременные дожди и грозы, при грозах возможно шквалистое усиление ветра. Температура воздуха +26 градусов. В среду, 6 июня, в столице осадки прекратятся, температура воздуха снизится до + 18.. + 21 градуса", - пишет синоптик.

Фото: facebook.com

Как сообщала "Страна", во вторник возможна гроза, а к выходным похолодает до +20.

Ранее мы писали, что понедельник принесет "мигрирующий" дождь жителям востока и юга Украины.