В понедельник, 4 июня 2018 года Apple представила новую версию мобильной операционной системы iOS 12. Это произошло на конференции разработчиков WWDC 2018.

В iPhone появится режим молчания - "время, в которое нельзя беспокоить". Уведомления приходить не будут. Например, ночью. Или на важном совещании.

Среди прочего также был презентован групповой видеочат FaceTime. Можно увеличить камеру любого участника беседы - например, того, кто сейчас говорит речь. Все картинки активны.

В iOS встроили также создание аватаров - так назывпемые "мимодзи" или "ямодзи" (если переводить на русский).

Айфон научится считать, сколько вы его используете. Чтобы вы совсем уж не "залипали" в гаджет. Можно будет даже установить лимит использования телефона - и когда вы превысите его, то увидите вот что:

фото: strana.ua

"Страна" вела онлайн-репортаж презентации.

Отметим, что в магазинах Apple начнут продажу электронной зубной щетки, которая будет давать советы.