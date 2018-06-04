В Киеве во вторник объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности
В Киеве во вторник, 5 июня, удержится чрезвычайный уровень пожарной опасности. Жителей столицы просят обращаться с огнем максимально осторожно.
Об этом сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
Согласно прогнозу синоптиков, в Киеве 5 июня ночью без осадков, днем кратковременный дождь. Температура ночью 16-18°, днем 25-27°.
Фото: meteo.gov.ua
Как сообщала "Страна", по Украине во вторник возможны грозы. К выходным ожидается похолодание до +20.
Напомним улицы и площади Киева, где прогнозировали очень грязный воздух.
По данным постов наблюдения ЦГО им. Бориса Срезневского, в течение 30-31 мая уровень загрязнения диоксидом азота достиг 4-6 среднесуточных ПДК (предельно допустимых концентраций).
В районах: площадей Бессарабской, Демеевской и Победы, Оболонского проспекта и улиц Довженко, Попудренко, Скляренко.