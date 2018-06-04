В Украине в ближайшие сутки 5 июня погоду будет определять теплая, но более влажная воздушная масса - ожидается падение атмосферного давления, сообщает Укргидрометцентр.

Ночью на юге страны, а днем по всей Украине местами ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер западный и северо-западный, 5-10 м/с, днем в западной и восточной части отдельные порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 13-18°, днем 23-28°; в Карпатах ночью 7-12°, днем 17-22°.

Фото: meteo.gov.ua/

В западных областях грозы, температура ночью +14...+16°, днем +25...+27°. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

В Карпатах гроза, температура воздуха ночью +13...+15°, днем +25...+27°. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

На севере Украины гроза. Температура ночью +15...+17°, днем +23...+25°. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

В центре Украины местами грозы, температура ночью +15..+17°, днем около +25...+27°. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

На востоке Украины дождь с грозой, ночью +13...+15°, днем +27...+29°. Ветер западный, 5-10 м/с.

В южных областях Украины дожди с грозой, температура ночью +15...+17°, днем около +24...+26°. Ветер западный, 5-10 м/с.

В Крыму без осадков, температура ночью +15...+17°, днем +25...+27°. Ветер западный, 3-8 м/с.

В Киеве 5 июня ночью без осадков, днем кратковременный дождь. Ветер западный и северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +16...+18°, днем +25...+27°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 5 июня самая высокая температура днем была 30,8° в 1910 году, самая низкая ночью 2,4° в 1930 году.

В Украине 6 июня в южной и восточной части местами прогнозируется кратковременный дождь, на остальной территории без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с.

Температура ночью 12-17°, на западе и севере 7-12°; днем 19-24 °, на юге и Закарпатье 24-29°.

В Киеве 6 июня без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-12°, днем 20-22°.

По состоянию на 9:00 понедельника, 4 июня, температура воды в Черном и Азовском морях была 19-22°; в Днепре возле Киева 22°.

Как сообщала Страна, во вторник возможна гроза, а к выходным похолодает до +20.

Ранее мы писали, что понедельник принесет "мигрирующий" дождь жителям востока и юга Украины.