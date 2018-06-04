В понедельник, 4 июня сотрудники Лаборатории реактивного движения NАSА заметили появившийся на орбите Земли новый астероид. Его обнаружили благодаря автоматизированным телескопам Catalina Sky Survey, когда небесное тело находилось еще за орбитой Луны.

На видео удалось снять его вхождение в атмосферу земли над Африкой. Это можно было увидеть утром 2 июня, передает ТСН.

Двухметровое космическое тело разорвало на мелкие частицы во время вхождения в атмосферу Земли. Астероид 2018 LA полностью сгорел в небе, не достигнув поверхности планеты.

"Открытие астероида 2018 LA стало третьим случаем, когда астероид был обнаружен на траектории удара", - заявил специалист центра околоземных исследований объектов Пол Чодас.

Астероид обнаружили с помощью автоматизированных телескопов Catalina Sky Survey, когда он еще находился за орбитой Луны.

Информацию относительно его орбиты обработали алгоритмами Scout в центре планетарной обороны NАSА и передали другим астрономам для повторной проверки.

Благодаря этому ученые смогли вычислить точную траекторию движения 2018 LA и установить примерное время и место падения - юго-восточная Африка.

Видео: youtube.com/wbarend swanepoel

Видео: youtube.com/Christian Matthys Grobler

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