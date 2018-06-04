Хмельницкая атомная электростанция (АЭС) вечером 3 июня разгрузила блок №1 наполовину из-за ошибочного срабатывания защиты, сообщила пресс-служба Государственной службы ядерного регулирования Украины (ГИЯРУ).

"В 22:39 ошибочным действием защиты произошло отключение турбопитательного насоса №1. По факту его отключения действием ускоренной предварительной защиты и регулятором ограничения мощности реакторная установка была разгружена до 48% мощности номинальной. В 23:00 параметры энергоблока №1 Хмельницкой АЭС были стабилизированы на уровне мощности NЕЛ=396 МВт. По предварительной оценке событие квалифицировано как нарушение категории "П08" … уровень по INES – "ниже шкалы/уровня "0", - говорится в сообщении.

Как отмечают в пресс-службе ГИЯРУ, радиационное состояние на площадке АЭС не изменилось, физическая защита объекта – в штатном режиме.

Ранее стало известно, что на Хмельницкой АЭС внезапно отключился один из энергоблоков.

Хмельницкая АЭС расположена в Нетишине (Хмельницкая обл.). В ее составе работают два энергоблока (ВВЭР-1000) общей мощностью 2000 МВт.

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины, эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.

Ранее "Страна" сообщала, что на Хмельницкой АЭС впервые отключили оба энергоблока, а также о том, что на Хмельницкой АЭС из-за ошибки работников произошел сбой с запуском энергоблока.