До конца суток, 4 июня в южных и западных областях Украины ожидаются грозы и шквалы.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По данным Укргидрометцентра, до конца суток 4 июня в западных, южных и Винницкой области грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с", - указано в опубликованном сообщении.

Как сообщала "Страна", в Крыму из-за аномальной засухи объявили режим чрезвычайной ситуации.

Так называемому "Минсельхозу" полуострова до 30 июня 2018 года поручили подготовить и направить в профильное российское министерство документы для компенсации ущерба крымским аграриям.

Отметим, что в Киеве май 2018 года стал одним из самых жарких месяцев за 137 лет.