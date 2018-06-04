До конца суток в южных и западных регионах Украины ждут шквалы и грозы
До конца суток, 4 июня в южных и западных областях Украины ожидаются грозы и шквалы.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"По данным Укргидрометцентра, до конца суток 4 июня в западных, южных и Винницкой области грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с", - указано в опубликованном сообщении.
Как сообщала "Страна", в Крыму из-за аномальной засухи объявили режим чрезвычайной ситуации.
Так называемому "Минсельхозу" полуострова до 30 июня 2018 года поручили подготовить и направить в профильное российское министерство документы для компенсации ущерба крымским аграриям.
Отметим, что в Киеве май 2018 года стал одним из самых жарких месяцев за 137 лет.
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