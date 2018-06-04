В Харькове в детском саду подрались заведующая и воспитатель.

Об этом порталу NewsRoom рассказала мама одного из бывших воспитанников образовательного учреждения №445 Наталья Клименко.

По словам женщины, инцидент приключился утром 31 мая.

"В детском саду не хватало нянь, и заведующая помогала накрывать стол к обеду. Одна из воспитателей – попросила ее подписать документ о санитарном состоянии группы, однако женщина заявила, что сама вправе решать, когда это сделает. Это происходило на глазах детей", - поделилась Клименко.

Харьковчанка добавила, что в ходе разговора между коллегами возник конфликт. В детском саду подтвердили случившееся и сообщили, что заведующая сейчас находится в больнице и не желает комментировать ситуацию.

"О самом инциденте ничего не могу сказать. Каждая из коллег говорит свою версию. Они не впервые ссорятся, но так далеко еще не заходили", - рассказала методист.

По словам воспитательницы, утром она подошла к заведующей с докладной. Женщина попросила подписать документ и заполнить Санитарный журнал, однако заведующая выхватила бумаги из рук и начала кричать.

"Директор своим телом начала толкать меня к стенке и поцарапала руку. Я позвонила начальнику отдела образования Шевченковского района и сообщила о ЧП. Она ответила, что сейчас приедет и попросила не вызывать полицию и скорую", - поделилась воспитательница.

"В скорой сказали, что у меня гипертонический криз, и направили на обследование. Терапевт по результатам анализов выписала мне больничный", - рассказала она.

Женщина также заявила, что уже подала на заведующую заявление в полицию, однако пока с ней никто не связывался. В горсовете отказались комментировать ситуацию, так как она не повлияла на учебный процесс.

Стоит отметить, что в пресс-службе "главка" подтвердили случившееся. Правоохранители заверили, что по данному факту уже проводится проверка.

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