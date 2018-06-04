Microsoft оформил приобретение крупнейшего веб-сервиса для хостинга IT-проектов и их совместной разработки GitHub и пообещал, что эта платформа останется открытой для всех разработчиков. Сумма сделки составила 7,5 млрд долларов США.

Руководитель Microsoft Сатья Наделла заявил, что не собирается вводить ограничения по языкам программирования, использующихся на GitHub, говорится в блоге компании.

"Мы будем расширять возможности разработчиков на каждом этапе жизненного цикла разработки – от идеи до совместной работы и развертывания проекта в облаке. GitHub останется открытой платформой, доступной для всех разработчиков", - заверил он и добавил, что платформа будет развиваться за счет партнерских каналов, глобальной облачной инфраструктуры и других услуг Microsoft.

"В итоге мы предложим более широкой аудитории инструменты и сервисы Microsoft для разработчиков", - говорит Наделла.

За развитие GitHub будет отвечать Нэт Фридман – основатель среды разработки Xamarin. Он и нынешний глава GitHub Крис Ванстрат, который станет техническим специалистом в Microsoft, будут подотчетны вице-президенту Microsoft Скотту Гатри, который занимается облачными сервисами и искусственным интеллектом в компании. Профильные СМИ уже спрогнозировали, что приобретение GitHub позволит Microsoft успешнее конкурировать с Amazon и ее облачным сервисом.

GitHub - это веб-сервис для хостинга IT-проектов и их разработки, который активно используется разработчиками и различными компаниями, включая такие корпорации, как Apple, Amazon, Google. Microsoft - один из крупнейших клиентов сервиса GitHub, более 1 000 ее сотрудников регулярно размещают код в репозиториях GitHub Всего этой платформой пользуются около 28 миллионов разработчиков.

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