Глава МИД Украины Павел Климкин предложил немецкой авиакомпании Lufthansa использовать отснятый промо ролик, на котором Киев "перепутали" с Россией, для рекламы авиарейсов в Украину.

Об этом министр написал в Twitter.

"По-человечески понимаю, почему Lufthansa предпочла съемки в Украине, а не в России: у нас хорошо и безопасно. Но обманывать нельзя. Лучше снимать в Украине об Украине. Предлагаю на основе отснятого материала сделать классную рекламу своих рейсов в Киев", - написал Климкин.

В ночь на понедельник, 4 июня авиакомпания Lufthansa удалила с видеохостинга YouTube рекламное промо видео "Россия-2018", посвященное грядущему чемпионату мира по футболу. Ролик спровоцировал возмущение в сети, поскольку на кадрах, снятых в киевских районах Березняки и Русановка, указывалось, что это Россия.

фото: twitter.com/PavloKlimkin

Как сообщала "Страна", Lufthansa удалила с YouTube и Facebook рекламный ролик к ЧМ-2018 в России, снятый в Киеве, и признала, что он задевает чувства отдельных пользователей.

Также мы писали, что около 5 тысяч украинцев купили билеты на ЧМ-2018, который пройдет в России.