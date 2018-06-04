В Одесской области в части Национальной гвардии Украины зарегистрирована вспышка заболевания корью.

Об этом говорится в сообщении Ананьевской районной государственной администрации.

По данным главного врача центральной районной больницы Анатолия Койчева, в минувшую субботу были доставлены двое военнослужащих с подозрением на заболевание корью.

Койчев добавил, что часть военнослужащих уже выписана. Около 16 человек готовятся к выписке.

Вспышка произошла в военной части в селе Жеребково.

С 21 по 27 мая в Украине было зафиксировано 1334 новых случая заболевания корью.

Ранее "Страна" сообщала, что в Украине корью за последнюю неделю заболели около 1400 человек.

Также в Минздраве пугают, что вспышка кори не угасает и призывают вакцинироваться.