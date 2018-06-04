В Харькове трамвай наехал на мужчину, отрезав ему ноги. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции области.

"Происшествие произошло 4 июня около 16.10 на улице Москалевской. Водитель трамвая маршрута №3 совершил наезд на 36-летнего мужчину, который попал под колеса транспортного средства", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/police.kharkov

Как отмечается, после наезда мужчина выжил, и был в тяжелом бессознательном состоянии доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи, где ему ампутировали нижние конечности.

В свою очередь директор департамента информации и связей со средствами массовой информации Харьковского горсовета Юрий Сидоренко рассказал на своей странице в Facebook, что мужчина прыгнул под трамвай сам.

"Старался водитель притормозить, но слишком неожиданным был прыжок. От самого мужчины - сильный запах свежего перегара", - написал он.

Кроме этого, по словам бывшей жены потерпевшего, у мужчины были "сложные и тесные отношения с наркотиками".

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия.

Фото: facebook.com

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