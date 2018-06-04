Киевское Динамо осуществило трансфер центрального полузащитника бразильского футбольного клуба Палмейрас - Че Че.

Об этом сообщает UOL.

Он подписал контракт с киевским клубом на пять лет.

По данным бразильских журналистов, украинская сторона заплатит за переход 25-летнего футболиста 4,8 миллиона евро. Устное соглашение о переходе было достигнуто еще две недели назад.

Накануне медиа узнали об интересе Динамо к приобретению форварда краковской Вислы - Карлоса Лопеса Уэски. Также сообщалось о намерении киевлян за 3,5 млн евро выкупить у Бешикташа арендованного голкипера Дениса Бойко, а также своего экс-защитника Домагоя Виду.

Как сообщала "Страна", испанский Хетафе выкупил защитника у Динамо. Антунеш провел в Ла-Лиге за Хетафе 34 матча, и получил 13 желтых карточек.

Напомним, что УЕФА поменял в еврокубках с нового сезона.